Маскирани до зъби тежко въоръжени полицаи излязоха на война в Пловдив

Пловдив стана сцена на брутална и зрелищна полицейска операция, която буквално парализира трафика на една от най-натоварените улици в града. Маскирани до зъби тежко въоръжени служители от елитния сектор „Специализирани тактически действия” проведоха показна акция, при която бе извършен бърз и безмилостен арест. Спецполицаите действаха като по учебник, превръщайки градската среда в декор от холивудски екшън пред смаяните погледи на десетки преминаващи пешеходци и шофьори.

Светкавичен капан: Тръшнат на земята посред бял ден

Екшънът се разиграва в рамките на предварително планирана и строго секретна операция на криминалистите. Спецчастите са проследили превозното средство и в най-подходящия момент са препречили пътя на луксозния лек автомобил, блокирайки го напълно на пътното платно. Мишената не е имала никакъв шанс за реакция или опит за бягство.

Задържаният мъж е бил изведен принудително от купето на автомобила от тежко въоръжените барети. Секунди по-късно той вече е лежал проснат по очи на асфалта с белезници на ръцете, докато районът е бил отцепен под засилена полицейска охрана.

Удар срещу наркомафията: Разкостиха колата парче по парче

Веднага след като закопчали заподозрения, на мястото са пристигнали екипи от криминалисти, които стартирали щателен и детайлен обиск на превозното средство. Оперативните действия на маскираните продължиха няколко часа на самата улица. Експертите буквално са разкостили автомобила, претърсвайки всяко скрито кътче в купето, под седалките и в багажника в търсене на улики.

Официална информация от Областната дирекция на МВР - Пловдив все още липсва, тъй като работата по разплитането на случая е в изключително активна фаза и се събират доказателства. По неофициални данни на TrafficNews обаче, мащабната операция е насочена срещу наркоразпространението и разбиването на сериозен канал за разпространение на забранени субстанции в региона. Пловдивчани остават в очакване на официалните разкрития на прокуратурата за това кое голямо име от ъндърграунда е паднало в капана на баретите.

