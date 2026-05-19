Рекордьор със 76 криминални прояви обра и сейф

Мащабна спецоперация на столичната полиция сложи край на свободата на двама опитни вълци от подземния свят, организирали и провели брутален обир за огромна сума пари. Екшънът се разиграл на 29 април около 2:45 часа през нощта, когато престъпното дуо атакувало офис на автокъща в тузарския град Банкя, съобщават официално от Министерството на вътрешните работи (МВР). Действайки професионално и хладнокръвно, бандитите успели да задигнат колосалните 100 000 евро. На място криминалистите изяснили, че ударът е извършен чрез брутално разбиване на входната врата на офиса и последващо натрошаване на тежка метална каса.

Как МВР влезе в дирите им

Веднага след подаването на сигнала, в Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) е образувано досъдебно производство. В хода на спешните разследващи действия криминалистите са установили и иззели записи от десетки камери за видеонаблюдение в района. На кадрите ясно се виждали двама маскирани мъже, които вършели тежкото престъпление. Благодарение на прецизен анализ на видеоматериалите и денонощни оперативно-издирвателни действия, полицаите успели да заковат и точния лек автомобил, ползван от престъпниците за придвижване до автокъщата и за светкавичното им оттегляне след грабежа.

Арестът

Професионалният капан щракнал благодарение на перфектната координация между служителите на сектор „Престъпления против собствеността“ към СДВР и техните колеги от Главна дирекция „Национална полиция“ (ГДНП). При зрелищна акция са задържани двама мъже – на 31 и 38 години. И двамата се оказали стари познайници на полицията, криминално проявени и вече осъждани за кражби. Истински шок за разследващите обаче било досието на 38-годишния обирджия, който имал в биографията си рекордните 76 официални регистрации за извършени престъпления.

Желязната хватка

След арестите ченгетата са щурмували адресите на задържаните. Извършени са мащабни претърсвания, изземвания на веществени доказателства и серия от разпити на ключови свидетели. Всички предприети процесуално-следствени действия са събрали повече от категорични и неоспорими данни за пряката съпричастност на двамата рецидивисти към крупния обир в Банкя. В резултат на това те са официално привлечени като обвиняеми за тежко престъпление по чл. 195 от Наказателния кодекс. Съдът е приел мотивите на прокуратурата и им е наложил най-тежката постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“.

