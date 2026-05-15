Ромски пастор плаши с линч кметицата на Габрово

"Тази кметица /на Габрово, бел. ред./ веднага да си дава оставката, защото аз ще накарам децата да я линчуват. Не майките, а децата".

Това казва ромският пастор Петко Асенов във видеоконферентен разговор със свои последователи, предава petel.bg.

Във видеото Петко Асенов твърди, че преди да поиска оставката на Христова, е разговарял с министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, от когото също иска кметицата на Габрово да си подаде оставката. И пред министъра отправя заплахи за свикване на големи протести на роми в града. След което Асенов кани Демерджиев да дойде в града, на което вътрешният министър му отговаря, че срещите се правят в кабинета му в МВР, и се надява да не трябва да изпраща още много полиция в града заради размирици.

Напрежението в Габрово избухна след побой в един от кварталите на града, при който роми, настанени в общински жилища, са нападнали съседите си българи и турци. Скандалът стана в празничния 6 май, а на видео от инцидента се вижда множество роми, всеки от които въоръжени със сопи, да се отправя на бой. След като видеото беше разпространено в социалните мрежи, в града започнаха протести срещу ромите.

По данни на Демерджиев конфликтът е между две групи, които живеят в съседство. Едната група е настанена в общинско жилище от около девет месеца, като официално там се водят баба и внучка. Останалите участници твърдят, че са били на гости. В сбиването са участвали седем роми, а от другата страна са били петима души от български и турски произход от две семейства със собствени жилища.

При конфликта пострадаха трима души – двама пълнолетни с леки телесни повреди и 16-годишен младеж с прорезна рана на кутрето на дясната ръка. Към момента има един обвиняем, за когото предстои мярка за неотклонение „домашен арест“.

В града са изпратени допълнителни сили на жандармерията.

