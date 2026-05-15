Подгониха нападателя на Мирчев, депутатът реагира ОБНОВЕНА

Софийската районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 34-годишния доставчик, който атакува съпредседателя на "Да, България" Ивайло Мирчев след скандал за неправилно паркиране в кв. "Лозенец".

Мъжът е с повдигнато обвинение за извършени хулигански действия и нанасяне на лека телесна повреда.

От държавното обвинение съобщиха, че събраните до момента доказателства сочат, че на 14 май около 20,10 - 20.20 часа, обвиняемият Д.Д. е нанесъл удар с ръка в лицето на Ивайло Мирчев, като деянието е извършено по хулигански подбуди.

Освен това 34-годишният мъж е извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото, по време на движение с управлявания от него лек автомобил марка "Опел" се засилил срещу стоящия на пътното платно депутат, след което рязко натиснал спирачки и го подпрял с предницата на автомобила му.

С постановление на наблюдаващия прокурор Д.Д. е задържан за срок до 72 часа.

Предстои да бъде внесено искане в съда за определяне на мярка "задържане под стража" спрямо обвиняемия.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 131, ал. 1, т. 12 вр. с чл. 130, ал. 2 от НК и за престъпление по чл. 325, ал. 3 вр. с ал. 1 от НК, като по двете обвинения законът предвижда и наказание "лишаване от свобода" за срок между 6 месеца и 5 години.

От новинарски сайтове разбирам, че прокуратурата е задържала за 72 часа доставчика, който се държа хулигански вчера спрямо мен, както и че ще иска постоянно задържане под стража. Прокуратурата прекалява - нищо в този случай не налага задържане под стража и подозирам, че в пореден опит да участва на политическия терен, прокуратурата опитва да генерира негативна обществена реакция.

Това написа в профила си във Фейсбук съпредседателят на "Да, България" и народен представител от "Демократична България" Ивайло Мирчев малко след като от държавното обвинение съобщиха, че 34-годишният нападател на политика е с повдигнато обвинение за извършени хулигански действия и нанасяне на лека телесна повреда. С постановление на наблюдаващия прокурор мъжът с инициали Д.Д. е задържан за срок до 72 часа, като от Софийската районна прокуратура ще поискат от съда да наложи и постоянен арест.

