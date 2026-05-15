Полицията на крак! Издирва се стрелец по младежи

Груб пререкание в столичния квартал „Надежда“ завърши с престрелка и ранен тийнейджър на метри от оживената метростанция „Хан Кубрат“. Въоръжен мъж откри огън с въздушен пистолет по група младежи, след което успя да избяга от местопрестъплението. От пресцентъра на Министерството на вътрешните работи потвърдиха за БТА за инцидента и обявиха, че в момента тече мащабна акция по издирването и задържането на извършителя.

Огън след размяна на реплики пред очите на минувачи

Инцидентът е възникнал след внезапен конфликт и размяна на остри реплики между непознатия мъж и трима младежи. В групата, станала обект на агресията, са ликували две момичета и едно момче. Ситуацията бързо е ескалирала, при което мъжът е извадил въздушното си оръжие и е произвел изстрели в упор срещу тях. По първоначална информация на разследващите едно от момичетата в компанията е леко ранено от изстрела, като на място веднага е извикан медицински екип за оказване на първа помощ.

Полицейски заграждения и претърсване на района

Веднага след подаването на сигнала на телефон 112 към района на метростанция „Хан Кубрат“ са насочени няколко патрулни автомобила на МВР. Районът около местопроизшествието е блокиран от служители на реда, които извършват огледи и разпитват свидетели на екшъна. Криминалистите проверяват и записите от камерите за видеонаблюдение в района на метрото, за да установят самоличността на стрелеца и посоката му на бягство.

