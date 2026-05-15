Обезглавиха бойна граната, закрепена за кола

Държавното обвинение започна мащабно разследване след шокиращ инцидент в самоковското село Говедарци, където беше открита бойна граната, прикрепена към лек автомобил. От прокуратурата официално потвърдиха, че става въпрос за реално взривно устройство, което е било успешно обезвредено от специализираните екипи. По случая е образувано досъдебно производство за опит за унищожаване или повреда на имущество чрез взрив, предава бТВ.

Среднощен силует на местопрестъплението и светкавична акция

Екшънът започва в три часа сутринта, когато охранителните камери пред дома на потърпевшия Митко Джоргов заснемат подозрително движение. На записите се вижда как непознат силует се приближава много бързо до паркирания автомобил, спира се за момент и веднага след това притичва обратно нагоре по улицата. Няколко часа по-късно, при излизането от дома си, собственикът забелязва прикрепения към колата предмет и веднага подава сигнал на спешния телефон 112. За минути районът е блокиран от екипи на полицията, пожарната и линейка. Собственикът разказва, че е видял зелена бойна граната, която е била вързана за щифта със свинска опашка.

Дългогодишен съдебен спор изплува като основен мотив

Потърпевшият Джоргов и неговият адвокат Василка Мазганова са категорични, че инцидентът не е случаен. Те обясниха, че от години водят тежки съдебни дела с мъж, който системно ги тормози. Нападението съвпада по време с насроченото за същия ден важно заседание по делото срещу въпросния мъж. Защитата на Джоргов настоява разследващите органи да проверят Христов Гуцовски за евентуална съпричастност към поставянето на взривното устройство. От бТВ са потърсили Гуцовски за коментар, но към момента той не е отговорил на журналистическите запитвания.

МВР: Става въпрос за конфликт по лични отношения, а не за тероризъм

Вътрешният министър Иван Демерджиев коментира случая пред медиите, като се опита да успокои общественото напрежение. Той обясни, че тепърва ще се изследва с експертизи колко точно е била опасна и истинска гранатата. По думите на министъра деянието категорично не е плод на тероризъм, а представлява остър конфликт на базата на лични отношения. Демерджиев допълни, че този спор има дълга история във времето и органите на реда ще продължат да следят ситуацията около замесените лица изключително внимателно.

