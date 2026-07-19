Всичко по темата Престъпление

Тази вечер: Труп изплува в центъра на София
Безжизненото тяло е намерено край Лъвов мост
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Безжизненото тяло е намерено край Лъвов мост
Заложникът бе на задната седалка
Масовият гроб е под земята
Дръзкият обир станал в Банкя
Над 500 милиона евро е измъкнал от жертвите си от целия свят
Той подсказва и интересна връзка н „Наглите“ с мистериозно загиналия на 31 юли 2021 година Антон Пет...
Паскал е обвиняем заедно с бившия главен секретар на МВР Живко Коцев и бившия директор на агенция „М...
Николов е познавал Марин Димитров, покрай бащата се е запознал и със сина му Стефан
Отбелязват се тежестта и високата степен на обществена опасност на престъплението
Тестът за алкохол на украинеца показва близо 2 промила
С мъжа, който е в Германия, няма връзка вече три месеца, разказват негови близки
Общият брой на престъпленията по пътя намалява, а засилването на наказателната репресия не решава ни...
На 13 май през нощта вандали са изрисували мемориала на Холокоста с 35 отпечатъка на червени ръце
28-годишният мъж бил подсъдим за три деяния, а сред пострадалите има и непълнолетно момиче
Хванати на ГКПП "Лесово"