Тази вечер: Труп изплува в центъра на София

Истински шок преживяха столичани и случайни минувачи тази вечер, след като във водите на Владайска река, в района на емблематичния столичен „Лъвов мост“, бе открито безжизнено тяло на мъж. Сигналът за зловещата находка е подаден от очевидци в района, които веднага са сигнализирали на спешния телефон 112.

Светкавична акция на спешните служби

Районът около Лъвов мост е блокиран, а на мястото веднага са изпратени няколко патрулни автомобила на полицията, екипи на Спешна помощ и специализиран автомобил на пожарната. Огнеборците и полицаите извършват координирани действия по изваждането на трупа от речното корито. Гледката е събрала десетки любопитни граждани, а движението по пешеходните алеи в непосредствена близост до инцидента е временно ограничено от съображения за сигурност и за запазване на евентуални веществени доказателства.

Мистерия около трагедията

Към този момент компетентните органи и Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) пазят пълно мълчание и липсва каквато и да е официална информация относно самоличността или приблизителната възраст на загиналия мъж. Разследващите работят по всички възможни версии. Тепърва предстои извършването на детайлен оглед на местопроизшествието и тялото ще бъде транспортирано за аутопсия в Съдебна медицина. Едва след съдебномедицинската експертиза ще стане ясно дали се касае за фатален нещастен случай (например подхлъзване и падане в коритото), за внезапно влошаване на здравословното състояние, или случаят крие криминален характер и е извършено тежко престъпление.

Очаква се в следващите часове органите на реда да излязат с първоначално становище по случая.

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