Откриха телата на 29 бебета в двора на патолог

Потресаваща криминална драма разтърси Полша, след като строителни работници се натъкнаха на зловеща находка в селски двор. Докато копаели основи за нова алея към семеен дом, мъжете открили заровени телата на 29 неродени бебета. Трагедията се разиграва в тихото село Луториж, разположено в близост до град Жешов.

Арест и тежки обвинения за собственичката

Във връзка с ужасяващото откритие полицията незабавно арестува 52-годишната Магдалена Х. Срещу нея е започнало мащабно разследване. Тя е заподозряна в оскверняване на труп и незаконно изхвърляне на опасни отпадъци. Според полската информационна агенция PAP, тези престъпления могат да доведат до тежка присъда и лишаване от свобода между две и 12 години.

Разследващите потвърдиха, че настоящите собственици – млада двойка – са закупили парцела от жена, работеща като патолог – която сега е в центъра на разследването. Първоначалните неофициални съобщения предполагаха, че са открити поне 13 малки останка, но мащабът на откритието бързо се увеличи. По-късни оценки твърдят, че няколко десетки, вероятно до 30 фетуса, са били погребани под почвата, според полските медии. Местните описаха бившия жител като обезпокоителен и затворен.

„Дори не знам с какво се занимава тази жена. Познавах я по лице“, каза един селянин.

Човешки останки и опасни медицински отпадъци

Окръжната прокуратура в Жешов съобщи, че освен тленните останки на ембрионите, под земята е открито и значително количество специфични медицински отпадъци. Криминалистите са изкопали множество парафинови блокове и микроскопски препарати, които обикновено се използват за лабораторни изследвания. Първата информация за наличието на опасните материали в помещенията и двора на имота е получена от разследващите на 10 юни.

Мащабна полицейска акция върху пет акра земя

Сигналът за инцидента е подаден от настоящите собственици на парцела, които наскоро закупили имота и започнали ремонт на дома си. На мястото веднага е изпратен огромен екип от спешни служби и полиция. Органите на реда все още разкопават района в търсене на още доказателства.

Кшищоф Чехановски от прокуратурата в Жешов заяви за медиите, че разследването на терен ще бъде дълго и може да продължи най-рано до следващата седмица. Причината за това е, че имотът е огромен и се простира на площ от над пет акра, което изисква изключително прецизна и бавна работа от страна на криминалистите.

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