Проговори адвокатът на Паскал. Падна голяма мистерия

Защитникът на Никола Николов адв. Димитър Марковски разбули голяма мистерия за човека с прякор Паскал.

Той сам е пожелал да бъде предаден на българските власти, а от дълги години има абсолютно легален бизнес и плаща данъци на България, обяви юристът.

Обвиненията на Николов са няколко - участия в организирана престъпна група (ОПГ), контрабанда и държане на акцизна стока, разкри още Димитър Марковски.

"Няма промяна нито в състава, нито в правната квалификация на обвиненията от миналата година", посочи той и допълни: "Той е преминал почти през цялата процедура за предаване. Развила се е процедура и пред министъра на правосъдието. Тя е ускорена, тъй като той сам е пожелал да бъде предаден на българските власти, за да участва в това наказателно дело".

"Николов е познавал Марин Димитров, покрай бащата се е запознал и със сина му Стефан. Петя Банкова не я е познавал", каза още адвокат Марковски пред Нова телевизия.

"Когато има лично участие в делото, неговото присъствие ще даде пряка възможност за по-точно изясняване на обстоятелствата. Знаел е, че се е развило наказателно производство. Нека прокуратурата да обмисли внимателно своите претенции към Николов. Той не отговаря на условията за най-тежката мярка за неотклонение. Да разбулим тази мистерия - Николов от дълги години има абсолютно легален бизнес и плаща данъци на България. Той не е човек, който да няма средства и да ги крие", разказа още адвокатът на Паскал.

Припомняме, че на бившия вече директор на Агенция „Митници“ Петя Банкова, Стефан и Марин Димитрови, както и на Никола Николов-Паскал бяха повдигнати обвинения за участие в организирана престъпна група за търговия с влияние, контрабанда и други престъпления. Впоследствие обвинение бе повдигнато и на бившия главен секретар на МВР Живко Коцев за участие в престъпна група, в която са участвали Петя Банкова, Марин Димитров и Стефан Димитров.

На 18 юли Софийският апелативен съд окончателно разреши издаването на Европейска заповед за арест на Николай Николов-Паскал.

През февруари тази година излезе определение на Апелативния съд в Белград за освобождаването под домашен арест на Никола Николов по здравословни причини и поради дългия престой в ареста.

На 6 декември, миналата година Софийската градска прокуратура измени мярката за неотклонение „задържане под стража“ спрямо Стефан Димитров, тъй като осеммесечният максимален срок за изпълнението ѝ е изтекъл, и Димитров излиза от ареста срещу "подписка".

На 5 ноември миналата година на Петя Банкова бяха повдигнати ново обвинение, свързано с контрабанда. Към момента тя и Марин Димитров са в ареста.

Бившият главен секретар на МВР Живко Коцев беше освободен с мярка за неотклонение „парична гаранция“ от 20 000 лв.

