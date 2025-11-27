Потресаващи подробности за поръчковото убийство! Вижте жертвата

Появиха се потресаващи подробности за поръчковото убийство, разтърсило Мадан и цялата държава. Както вече съобщихме късно снощи бе екзекутиран синът на известния местен бизнесмен Кабаджов.

По предварителна информация 24-годишният Костадин е бил жестоко нападнат и пребит от шестима души. Извършителите са били от с. Бял Извор и са се придвижвали с бял бус.

След бруталния побой младият мъж е бил застрелян с три куршума. Костадин си е отишъл от този свят, преди да навърши 25 години.

Неговият баща е собственик на хотел и бензиностанция "Корона" в града.

Криминалистите работят активно по случая и изясняват възможните мотиви за жестокото престъпление. Директорът на ОДМВР–Смолян комисар Цанков потвърди за случая, а целият Мадан гъмжи от полиция.

