Крими

Потресаващи подробности за поръчковото убийство! Вижте жертвата

Kpиминaлиcтитe paбoтят aĸтивнo пo cлyчaя и изяcнявaт възмoжнитe мoтиви

Потресаващи подробности за поръчковото убийство! Вижте жертвата
27 ное 25 | 9:53
4343
Иван Ангелов

Появиха се потресаващи подробности за поръчковото убийство, разтърсило Мадан и цялата държава. Както вече съобщихме късно снощи бе екзекутиран синът на известния местен бизнесмен Кабаджов.

По предварителна информация 24-годишният Костадин е бил жестоко нападнат и пребит от шестима души. Извършителите са били от с. Бял Извор и са се придвижвали с бял бус.

След бруталния побой младият мъж е бил застрелян с три куршума. Костадин си е отишъл от този свят, преди да навърши 25 години.

Неговият баща е собственик на хотел и бензиностанция "Корона" в града.

Криминалистите работят активно по случая и изясняват възможните мотиви за жестокото престъпление. Директорът на ОДМВР–Смолян комисар Цанков потвърди за случая, а целият Мадан гъмжи от полиция.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Автор Иван Ангелов

Още по тема убийство
Още от Крими
Коментирай
1 Коментара
К.Симеонов
преди 2 часа

Няма съдебна система - оттам и полицията е мафия ...

Откажи