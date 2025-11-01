Лъснаха брутални подробности за убийството шокирало София

Жестоки разкрития излязоха за зверството, извършено тази нощ в София. Мъж извърши убийство в денонощен магазин, намиращ се на централната софийска улица "Цар Симеон". Жертвата е жена на 45 години.

Била е застреляна. Има огнестрелна рана в главата. И по първоначални данни е убита с 4 куршума.

"Сигналът е получен в 22:59 часа. Линейката е там за 8 мин, но само констатира смъртта на жената", информират от Спешна помощ, цитирани от бТВ.

Образувано е досъдебно производство.

Извършителят на зверството се издирва. По първоначална информация той избягал от местопрестъплението със скъп автомобил.

По непотвърдени до момента данни убиецът имал връзка с жената, която е собственичка на магазина и понякога давала нощни смени там.

