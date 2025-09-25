Лъснаха трагични подробности за убийството край Смолян

Потресаващо престъпление разтърси Родопите преди дни, а продължават да излизат подробности за деянието.

Задържаният за убийството край Смолян е изключително добре подготвен физически мъж – професионален планински водач, опитен алпинист и маратонец. Това разкри пред Нова телевизия директорът на ОДМВР-Смолян старши комисар Цветан Цанков, подчертавайки колко трудно е било издирването на човек с подобни умения.

Само часове след като бе обявен за национално издирване, полицията успя да залови предполагаемия извършител на зверството, извършено по една от най-популярните туристически пътеки – „Невястата“ в Пампорово. В понеделник там бе открито тялото на 40-годишен мъж от Ямбол.

Убийство от ревност и бягство в планината

Според разследването нападението е станало в неделя вечерта, едва на 400 метра от началото на екопътеката. 43-годишният заподозрян, бивш приятел на жената, с която жертвата е бил отседнал в хотел в Пампорово, причакал двойката. Разследващите подозират, че е използвал проследяващо устройство, за да следи движението на бившата си.

Мъжът напръскал съперника си с лютив спрей и му нанесъл множество прободно-порезни рани. Жената била окована с белезници, а убиецът й казал, че ще се върне за нея след като вземе нещо от колата. Тя успяла да се освободи, спускайки се по склон, и дълго се крила зад скала. Случаен турист подал сигнал, защото нападателят взел телефона й.

Арест, мотив и обвинения

След престъплението планинарят се укрил в хижа над Чепеларе, но силите на реда го открили и задържали.

Окръжният прокурор на Смолян Недко Симов обяви, че всички събрани доказателства сочат ревност като водещ мотив за нападението. Предстои повдигане на обвинение и искане за постоянен арест.

Шокиращите подробности – от използването на проследяваща техника до бруталния начин на нападение – превърнаха иначе идиличната екопътека в Пампорово в сцена на ужасяваща драма, която потресе местните жители и туристите в региона.

