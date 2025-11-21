20 години затвор за кървавата атака на площада в Разлог

Окръжният съд в Благоевград постанови присъда „лишаване от свобода“ за срок от 20 години при първоначален строг режим за 43-годишен мъж от Разлог, признат за виновен в убийство и опит за убийство, извършени през пролетта на 2023 година. Решението беше взето от петчленен състав на съда, който прие, че подсъдимият е действал умишлено.

Според доказателствата по делото нападението се е случило вечерта на 29 май 2023 г., около 23:00 часа, на площада пред читалище „Развитие – 2004“ в Разлог. Подсъдимият е нанесъл удар с нож в областта на шията на мъж с инициали Р.С., в резултат на което го е умъртвил, а след това е опитал да убие и неговия брат – В.С., също като го е ранил в областта на шията. Опитът за второ убийство е останал недовършен по независещи от дееца причини.

Досъдебното производство установи, че жертвата Р.С. е на 47 години, а оцелелият В.С. – на 35. В условията на неотложност разследващите са извършили оглед на местопроизшествието и разпит на свидетели, а извършителят, посочен с инициали А.М., е бил установен и задържан в Ракитово скоро след нападението.

Присъдата не е окончателна и може да бъде обжалвана или протестирана в 15-дневен срок пред Апелативния съд в София.

