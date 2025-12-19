Съдът решава за ареста на директор с камерите в училище

Очаква се днес Софийската районна прокуратура да поиска постоянен арест за директора на столичното 138-о училище Александър Евтимов, съобщава БГНЕС. Той е заподозрян в поставяне на камери в тоалетните на учебното заведение, като разследването сочи, че записите са били прехвърляни и съхранявани по контролиран от него начин.

Директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов заяви, че от компютъра в кабинета на Евтимов чрез специално приложение всички видеозаписи са били препращани директно към мобилния му телефон. Срещу Евтимов са повдигнати две обвинения – за държане на специално техническо средство от длъжностно лице и за създаване на порнографски материали с участието на непълнолетни, като за тези престъпления законът предвижда наказание до осем години лишаване от свобода.

Разследването е установило общо 11 камери, поставени в санитарните помещения от първия до третия етаж на училището. Част от устройствата са обхващали цялото помещение, а други са били монтирани непосредствено над писоарите. При претърсване в дома на Евтимов са открити 11 флашки, 3 лаптопа и 3 компютърни конфигурации, а в служебния му кабинет е намерен DVR за съхранение на записите и мобилен телефон, като съдържанието им в момента се проверява.

На 17 декември директорът на 138 СУЗИЕ „Проф. Васил Златарски“ Александър Евтимов беше освободен от длъжност, а съдът се очаква да се произнесе по искането на прокуратурата за най-тежката мярка за неотклонение.

