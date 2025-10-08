Реформата в училищата! Нов предмет и 800 лева глоба

Голямата реформа в средното образование мина на първо четене в парламента. С нея математическите гимназии стават специализирани училища, в програма влиза новият предмет "Добродетели и религии", а на кметовете се отнема правото сами да определят неучебни дни.

Поправките в Закона за училищното образование отнеха 4 часа дебати. В пленарната зала бяха внесени три законопроекта - на Министерския съвет, на "Продължаваме промяната" и на "Демократична България". Мнозинството одобри проекта на правителството, за него гласуваха 169 депутати от коалицията, ДПС-НН, "Възраждане", АПС, МЕЧ и независимите.

Големият дебат бе за предмета "Добродетели и религии". В часовете ще се усвояват основите на православното християнство и на исляма, но децата може да учат и само добродетели, ако това са избрали ученикът и родителите му. По новия предмет няма да се поставят оценки.

"Нова политика е усилването на възпитателната функция чрез самостоятелния предмет "Добродетели и религии". Новото не е религията, а програмата по добродетели. Това ще бъде час по възпитание в добро, по който няма да се пише оценка. Имаме нужда да усилим възпитателната функция - това е основното, което трябва да направим, защото цел на образователната система е да възпитава, да направи децата добри хора освен знаещи и можещи. Точно за това усетихме съпротива - срещу усилване на възпитателната функция", посочи образователният министър Красимир Вълчев

Бившият просветен министър от "Промяната" Николай Денков призова за оттегляне на точката, тъй като в обществото нямало съгласие, но предложението му бе отхвърлено.

Кметовете вече няма да могат да обявяват неучебни дни сами. Сега по закон те могат да отменят до три учебни дни в рамките на една учебна година, ако има непредвидени обстоятелства или по повод празника на града. Досега това право се ползваше основно при бедствия или за деня на общината. Сега, при извънредни ситуации, кметовете ще трябва да искат разрешение от министъра на образованието. Сами ще могат да обявяват за неучебен само деня, в която се чества градския празник - 17 септември за София, 6 декември за Бургас и т.н.

Училищата ще предоставят допълнителна подкрепа на децата, които не владеят достатъчно добре български. Степента на владеене на езика ще се установява от учителите при постъпването на децата в предучилищна група или в първи клас, за тези, които не са ходили на градина, както и за тези, които са учили в чужбина или са бежанци. Езиковата подкрепа е в три варианта: консултации, допълнителни индивидуални часове (само от първи до седми клас) или езиков курс.

Математическите гимназии стават специализирани училища. Сега такива по закон са тези за подготовка на кадри в областта на спорта, изкуствата, културата и за нуждите на вероизповеданията. Децата, приети в математически гимназии след четвърти клас, ще могат да продължат образованието си там и след седми без значение от оценката им на матурата.

Общините вече ще са длъжни да не допускат обособяване на детски градини и училища с "концентрация предимно на деца от ромски произход". За това ще бъдат разписани критерии в държавния образователен стандарт за институциите.

Законът въвежда и възможност първокласници, които изостават, да могат да повтарят годината, но също само веднъж.

Създава се нова национална платформа за електронни образователни ресурси, в които ще се качват дигитални помагала и учебници, одобрени от МОН, както и национален център за кариерно ориентиране.

Директори, избрани за депутати, кметове или друг висш орган или пък станали министри, ще могат да се връщат обратно на същата длъжност след края на мандата.

Атестирането на учителите и директорите вече ще бъде ежегодно, а не веднъж на четири години.

Законът въвежда и много строги наказания за безотговорни родители. Майки и бащи, които не запишат децата си в предучилищна група или в училище, ще се глобяват с 80 до 250 лева вместо сегашните 50-150 лв. Същото се отнася и за тези, които не осигуряват присъствието на децата си. При повторно нарушение глобите ще са до 800 лева. Събраните пари от глоби отиват за градината или училището, ако са на делегиран бюджет, а ако не са, ще са за общината.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com