Реформата в училищата! Нов предмет и 800 лева глоба
Добродетели и религии влиза в учебната програма
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Добродетели и религии влиза в учебната програма
Обсъжда се профилираната подготовка да не е толкова амбициозна, а учебните програми да се преструктурират
Математическите гимназии на нож - искат отделен изпит
Математическите и природо-математическите гимназии все пак ще могат да приемат ученици от пети клас. Депутатите от образователната комисия в парламент...
Информацията за спрения ранен прием след четвърти клас в математическите гимназии, която изтече в медиите, показва, че като че ли депутатите в комисия...