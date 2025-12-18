Скандалът с тайното видеонаблюдение: Кой и защо е снимал в тоалетните?

Временно ръководство и извънредни проверки предстоят в столичното 138-о училище след скандала със скрити камери, поставени в санитарните помещения. Досегашният директор на учебното заведение Александър Евтимов (на кадъра горе) беше задържан, а впоследствие уволнен, като срещу него са повдигнати две обвинения – за използване на нерегламентирани технически устройства и за разпространяване на порнографско съдържание. Случаят предизвика силен обществен отзвук и постави въпроси за контрола върху видеонаблюдението в училищата.

Общината влиза с проверки във всички училища

От Столична община обявиха, че ще изискат информация от всички образователни институции за вътрешните камери – къде са разположени и кои фирми ги поддържат. Целта е да се предотвратят бъдещи злоупотреби и да се гарантира, че правилата се спазват.

„Това, което Столична община има като ангажимент, е видеонаблюдението от външната страна на сградите с цел сигурност. Вътре в сградата директорите имат оперативна самостоятелност, но само в рамките на закона“, каза директорът на дирекция „Образование“ към Столична община Десислава Желязкова.

Тя беше категорична, че санитарните помещения са изцяло извън допустимите зони за видеонаблюдение. „В санитарни помещения, поради каквато и да е причина, не могат да бъдат поставяни камери. Това е изключително груба намеса в личното пространство на учениците и на учителите“, подчерта Желязкова.

По думите ѝ общината ще изиска конкретни данни от всички училища, за да има пълна картина и да не се допускат подобни случаи занапред.

Учителите: Искаме цялата истина, не само обвинения

Скандалът разтърси и педагогическия колектив на 138-о училище. Част от учителите изразяват недоумение как подобни устройства са могли да бъдат поставени, без да бъдат забелязани.

„За мен това е абсолютно нова информация. Като учител съм ползвала тези тоалетни и не съм забелязала такива устройства. Имам техническа грамотност, у дома имаме камери и знам как изглеждат“, разказа учителят по математика Красимира Мегданска.

Тя постави под въпрос възможността подобно действие да е извършено от един човек. „Според мен това не може да бъде направено от един човек. Най-малкото трябва да има съучастници. Затова искаме да се разбере цялата истина – кой го е направил и как“, каза Красимира Мегданска.

По думите ѝ залогът е не репутацията на отделни хора, а сигурността на учениците и доверието в училището като защитена среда.

Противоречивият образ на уволнения директор

Учителката сподели още, че работи в училището от около година и до скандала не е имала негативни впечатления от отношението на директора към колектива.

„Той винаги се е държал добре с нас, организирал е тържества, тийм билдинги, подаръци за всеки повод. Никога не съм го виждала да повишава тон или да обижда“, допълни тя.

Тези думи допълнително засилват объркването сред преподавателите, които настояват разследването да бъде пълно и прозрачно.

Родителите: Проблемът не е единичен

Родителите също признават, че са научили за случая първо от медиите, а не от официална информация от училището или институциите. „Официално разбрах от медиите. Имаше слухове, но нищо потвърдено. Аз лично търсех информация, а не тя да дойде при нас“, каза Виктория Павлова, родител.

Според нея скандалът е симптом за по-дълбок проблем. „Това не е просто един инцидент. Това е проблем на системата и на обществото. На ръководни позиции не трябва да попадат хора без ясни приоритети, свързани с децата“, заяви тя.

Докато разследването продължава, в 138-о училище предстои назначаването на временен директор, за да бъде осигурен нормален учебен процес. Случаят обаче вече надхвърля рамките на едно училище и се превръща в тест за контрола, отговорността и защитата на личното пространство в цялата образователна система.

Ако искаш, мога да направя и още по-вестникарска версия, с по-дълги абзаци и още по-малко цитати, или обратното – по-информационна, за новинарска емисия.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com