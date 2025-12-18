Вижте кой празнува рожден ден днес

Рожден ден днес празнуват:
Александър Арабаджиев, юрист
Атанас Андасаров, художник
Старши комисар доц. д-р Неделчо Стойчев, психолог
Нидал Алгафари, режисьор, продуцент и PR експерт
Инж. Петър Кънев, депутат, почетен председател на Съюза на печатарската индустрия, първи вицепрезидент на БФВ
Светослав Гаврийски, финансист и политик
Богомил Николов, скулптор
Д-р Димитър Николов, началник Отделение съдова хирургия в УМБАЛ „Софиямед“
