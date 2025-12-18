Вижте кой празнува рожден ден днес

Рожден ден днес празнуват:

Александър Арабаджиев, юрист

Атанас Андасаров, художник

Старши комисар доц. д-р Неделчо Стойчев, психолог

Нидал Алгафари, режисьор, продуцент и PR експерт

Инж. Петър Кънев, депутат, почетен председател на Съюза на печатарската индустрия, първи вицепрезидент на БФВ

Светослав Гаврийски, финансист и политик

Богомил Николов, скулптор

Д-р Димитър Николов, началник Отделение съдова хирургия в УМБАЛ „Софиямед“

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com