Мъгливо утро, слънчев следобед днес. Вижте прогнозата за Коледа

До обяд на много места в равнините и низините времето ще остане мъгливо или с ниска слоеста облачност. След обяд ще се появи слаб западен вятър, който бързо ще подобри видимостта, а над страната времето ще стане предимно слънчево. Максималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, като в София се очакват около 11°.

Условията в планините

В планинските райони времето ще бъде предимно слънчево, с разкъсана висока облачност. Ще духа умерен западен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10°, а на 2000 метра – около 4°.

По Черноморието

По Черноморието ще преобладава слънчево време, като в сутрешните часове на места ще има намалена видимост. Ще духа слаб вятър от западната четвърт. Максималните температури ще бъдат между 12° и 13°, близки до температурата на морската вода. Вълнението на морето ще е 1-2 бала.

Петък и събота – спокойни, но с мъгли

В петък вятърът ще отслабне, а в много райони напълно ще стихне. Само на отделни места в котловините и низините ще има мъгла или ниска облачност. Времето ще е предимно слънчево с разкъсана висока облачност, а дневните температури ще са между 9° и 14°. Минималните ще бъдат между минус 1° и 4°. В събота отново на много места ще има мъгла.

Облачна неделя и валежи през новата седмица

В следобедните часове в събота от югоизток облачността ще започне да се увеличава и в неделя, както и през първите дни от новата седмица, времето ще бъде предимно облачно. Очакват се валежи от дъжд, отначало слаби и на отделни места в Южна и Източна България, а към средата на следващата седмица – на повече места в страната. В планините валежите ще бъдат от сняг, като по-значителни количества се очакват в Централна Стара планина и Родопите. Вятърът ще е от източната четвърт, слаб, а в източната половина на страната – до умерен.

Температури и тенденция към застудяване

Минималните температури през периода най-често ще бъдат между 0° и 5°, като в югозападните райони в неделя сутринта ще са малко по-ниски заради разкъсвания на облачността. Дневните температури ще се понижават и в началото на новата седмица ще са между 3° и 8°. Към сряда от северозапад ще започне застудяване, докато в югоизточните райони дневните температури временно ще се повишат до 10°-12°.

Поглед към Бъдни вечер и Коледа

На Бъдни вечер и през нощта срещу Коледа се повишава вероятността в Предбалкана и във високите котловинни полета на Западна България валежите от дъжд да преминават в сняг.

