Новата ера за българските ВВС започва от днес

Първите осем нови изтребителя F-16 Block 70 ще бъдат официално представени днес в авиобаза „Граф Игнатиево“. Самолетите са произведени за българските Военновъздушни сили в Съединените щати по договор, подписан през 2019 година, като за тях страната ни плати близо 2 милиарда и 200 милиона лева.

Последните два бойни самолета от първата партида долетяха на 16 декември с междинно кацане на Азорските острови. Осемте изтребителя бележат началото на следващ етап в развитието на отбранителните способности на Военновъздушните сили и прехода към модерна западна авиационна техника.

Официалното представяне ще се състои на тържествена церемония днес, на която се очаква да присъстват министърът на отбраната в оставка Атанас Запрянов, началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов, представители на фирмата производител, както и партньори от Алианса.

