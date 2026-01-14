Дават ни 7 кораба - минни ловци без пари, ремонтираме ги за 42 млн. евро

Правителството в оставка прие решение за одобряване на сключването на договор между България, Белгия и Нидерландия за придобиване на седем кораба - минни ловци, с което по същество стартираме още един модернизационен проект за превъоръжаване. Това каза министърът на отбраната в оставка Атанас Запрянов на брифинг след редовното заседание на кабинета в оставка.

Четири от тези кораби ще бъдат доставени от Белгия, а три ще бъдат предоставени от Нидерландия.

Цената на тези кораби е политически по същество - те се предоставят на България безплатно. Общата сума обаче за ремонт и възстановяване на пълните способности на корабите през следващите 4 години е 42 милиона евро. Първият кораб ще бъде изпратен през тази година, след като завършат процедурите по договаряне, каза Запрянов.

Той допълни, че и сега военноморските сили разполагат с три такива кораба, които са доставени през предходните години от Белгия и Нидерландия.

Според министъра в оставка доставката на корабите е важна, за да се доразвият противоминните способности на въоръжение сили, тъй като все още оперират такива кораби от съветско време. Някои от тях вече са накрая на своя експлоатационен ресурс. Миналата година един от тези кораби беше изведен от експлоатация и предстои извеждането от експлоатация на такива кораби, така че ние с това решение и с тези договори ще постигнем плавно заменяне на старите противоминни кораби с нови, каза Запрянов.

По думите му с това решение на правителството в оставка се започва пети проект за модернизация на армията.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com