Наш експерт с прогноза. Ще има ли сблъсък за Гренландия?

Бившият министър на отбраната и експерт по сигурността Тодор Тагарев заяви, че не очаква военен или политически сблъсък между Съединените щати и Европа заради казуса около Гренландия, въпреки подновения интерес на Вашингтон към арктическия остров. Коментарът беше направен след като американският президент отново повдигна темата за стратегическата роля на региона.

Притеснение от подхода на Вашингтон, но без риск от конфликт

„Не очаквам да има сблъсък между САЩ и Европа, но самият факт, че американската администрация подходи по този начин, вече е притеснителен за нас“, подчерта Тагарев пред Нова телевизия. По думите му редица лидери на най-големите европейски държави са приели обща декларация, в която ясно се заявява необходимостта от спазване на правилата на международния ред и Хартата на ООН.

Той обясни, че ако Съединените щати желаят да засилят военното си присъствие в Арктика, това е възможно, но подобни действия не трябва да се възприемат като заплаха. „Европейските държави също засилват своето военно присъствие, но не за да неутрализират американското, а за да допринесат за сигурността в арктическия регион“, посочи експертът.

Гренландия, климатичните промени и дебатът за „европейско НАТО“

Бившият военен министър подчерта, че Гренландия става все по-значима зона заради климатичните промени и ускореното топене на ледовете, което отваря нови морски маршрути и стратегически възможности. В този контекст той коментира и дискусиите около т.нар. „европейско НАТО“, като отбеляза, че терминът е условен и подвеждащ. Според Тагарев Канада не е европейска държава, а Турция, макар често да се възприема като част от Европа, не е член на Европейския съюз, което прави подобни концепции трудно приложими в чист вид.

Черно море, военните ангажименти и критиките на „Възраждане“

Тагарев се спря и на твърденията на „Възраждане“, че премиерът в оставка Росен Желязков е обещал участие на България с военни кораби в Черно море пред т.нар. Коалиция на желаещите по време на среща в Париж. „Всички тези гаранции за сигурност важат за случая, когато има постигнато мирно споразумение“, уточни той.

По думите му такова споразумение ще определя дали и как ще се разполагат сили за гарантиране на изпълнението му. „Още когато започнаха тези разговори, прогнозирах, че България няма да се включи с войски на територията на Украйна, но ще участва с военноморски способности – гарантиране на сигурността на Черно море, морския трафик, защита от дронове и разчистване на морски мини. И това се случва“, каза Тагарев, като добави, че проблемът е слабата комуникация на правителството в оставка, която според него позволява да се всява страх в обществото.

