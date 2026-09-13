Дават ни 7 кораба - минни ловци без пари, ремонтираме ги за 42 млн. евро
Правителството в оставка одобри сключването на договор между България и двете страни, от които пристигат
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Правителството в оставка одобри сключването на договор между България и двете страни, от които пристигат
Кабинетът в оставка търси стабилност до приемането на пълните бюджетни закони
София. Пари за здраве все пак ще има. 225 млн. лв. дадоха депутатите в последния си работен ден на здравната каса. Допълнителните средства обаче са за...