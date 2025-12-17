Зловещ инцидент на АМ Тракия!

Тежък инцидент е станал на автомагистрала „Тракия“, където пешеходец е бил блъснат последователно от три автомобила. Произшествието е възникнало на 69-ия километър в посока Пловдив.

На място се извършват огледи от разследващите органи. Поради тежките травми самоличността на мъжа към момента не може да бъде установена.

Заради разследването е възможно движението по магистралата временно да бъде ограничено или напълно спряно. Причините за инцидента тепърва ще се изясняват, както и обстоятелствата, при които пешеходецът се е намирал на автомагистралата.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com