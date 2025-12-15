Времето се променя в четвъртък, но уикендът носи неприятния обрат

През по-голямата част седмицата времето в страната ще остане спокойно и без същественa промяна. В Дунавската равнина и котловините от Западна и Централна България ще има условия за мъгли или ниска слоеста облачност. Там ще остане и хладно, почти през целя ден. В останалите части на страната ще преобладава слънчево време, като във вторник и сряда от север облачността ще се увеличи, но ще е предимно разкъсана средна и висока. Валежи не се очакват.

Минималните температури през цялата седмица ще са между минус 3°С и плюс 2°С, а дневните стойности ще достигат между 10°С и 15°С, като в районите с трайна мъгла ще останат по-ниски - до 5°С-8°С

Лека промяна на времето ще настъпи от четвъртък. От западен вятърът ще се усили, което ще разсее мъглите в Дунавската равнина. Облачността ще бъде разкъсана – предимно висока и средна, а температурите ще продължат да се повишават. Максималните стойности ще са между 12°С и 17°С.

В петък в следобедните часове, от югозапад облачността ще се увеличава и в събота, ще преобладава облачно време, като се увеличава вероятността за слаби валежи от дъжд в Южна България. Вятърът ще бъде слаб – в петък от северозапад, а в събота ще се ориентира от север. С нахлуването на по-хладен въздух дневните температури ще се понижат, а максималните ще бъдат между 5° и 10°, прогнозират от "Метео Балканс".

