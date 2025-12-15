МВнР алармира! Проверете полета си на 17 декември до тази европейска държава

За забавяне или отмяна на полети за Италия на 17 декември заради национална стачка на въздушния транспорт предупредиха от Министерството на външните работи (МВнР) в секцията за съобщения на Ситуационния център. Стачката е обявена от 13:00 ч. до 17:00 ч. Ще се осигурява въздушен транспорт с хуманитарен и санитарен характер, както и определени авиовръзки с островните територии на страната, допълват от външно министерство.

Препоръчва се на българските граждани, пребиваващи краткосрочно или дългосрочно в Италия и планиращи пътувания с въздушен транспорт през посочения период, да проверяват предварително информацията за своите полети (включително списъка с осигурените такива до островните зони) на сайта на съответните авиокомпании и да предвидят достатъчно време за летищен трансфер.

