Учени предупреждават: Идват магнитни бури

Слънчевият вятър идва към планетата

15 дек 25 | 21:55
Очаква се намаляване на активността на изригванията на Слънцето до нула и това ще е на 17 или 18 декември.

Короналната дупка може да предизвика магнитни бури, съобщи Лабораторията по слънчева астрономия на Космическия изследователски институт.

Според учените основният източник на слънчева активност тази седмица ще бъде нова коронална дупка с особена форма, а в сряда или четвъртък нарушен поток от слънчев вятър ще се приближи към планетата.

Най-вероятно именно през тези дни ще имаме магнитни буря, прогнозират те.

