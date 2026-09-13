Когато Слънцето полудее – историята на най-силната магнитна буря
Астрономът Ричард Карингтън вижда огнената експлозия през телескопа, а часове по-късно Земята е разтърсена
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Астрономът Ричард Карингтън вижда огнената експлозия през телескопа, а часове по-късно Земята е разтърсена
Слънчев вятър се насочва към планетата, а геомагнитната активност може да достигне ниво G1 на 14 и 15 август
Очаква се геомагнитната активност да се повиши на 8 и 9 август заради двоен удар от Слънцето
Геомагнитната буря от ниво G3 е третата по сила в петстепенната скала на NOAA
Слънчевият вятър идва към планетата
Това обявиха учените
Учените погледнаха 80 000 години в миналото на спътника
Хората, които са чувствителни към тези явления, могат да почувстват отпадналост, главоболие, неразположение
Високоскоростен поток от слънчев вятър
Стара Загора. Мощна геомагнитна буря над България са засекли учените между 18 и 21 ч българско време в събота вечерта. Местният K-индекс в станция Пан...
Мощна магнитна буря се очаква днес и утре да връхлети Земята. Тя е предизвикана от короналната дупка на Слънцето, която се намира точно срещу Земята,...