Проф. Рачев с обещание ще има ли сняг или пак кал до колене

Надежда за сняг винаги има, особено през зимата, но Коледа тази година много вероятно ще е по-скоро кална, отколкото бяла, поне в ниското на страната. Това коментира климатологът проф. Георги Рачев, който отново внесе доза реализъм, смесен с чувство за хумор, в очакванията за празничното време.

Суха седмица, после идват циклони

Според проф. Рачев настоящата седмица ще премине спокойно и сухо, дори с нетипично топли температури за сезона. Промяната обаче дебне зад ъгъла и е свързана със средиземноморските циклони. „Важното е откъде ще минат“, обяснява той. Ако траекторията им е през Халкидики, шансът за валежи у нас е голям. Ако обаче се изместят по-южно, страната ще остане със сух студ и напразни очаквания за сняг.

Топло сега, рязък завой после

В четвъртък и петък дори в обичайно мрачната София температурите ще стигнат 10-11 градуса. По думите на проф. Рачев цялата седмица ще е необичайно топла, но това е само затишие преди сериозната промяна. В началото на следващата седмица времето ще изглежда коренно различно, с повече валежи и осезаемо понижение на температурите.

Бъдни вечер и Коледа – дъжд вместо сняг

Очакванията за празниците са по-скоро за дъжд в ниските части на страната и сняг по високите места. „На Бъдни вечер и на Коледа в ниското ще вали дъжд и ще става хладно“, посочва климатологът, добавяйки, че мечтата за бяла Коледа остава жива основно в планините.

Събота, неделя и вечната дилема – ще вали ли

И за предстоящия уикенд прогнозата остава с известна доза несигурност. Не е напълно ясно дали ще има валежи в събота и неделя, но ако те се разминат тогава, дъждът просто се „отлага“ за следващата седмица. Общата тенденция обаче е ясна – тръгваме към по-хладно време с отрицателни сутрешни температури.

Кафява Коледа и женската интуиция

„Винаги има надежда за сняг, особено зимата“, казва проф. Рачев, като с усмивка признава, че се възхищава на шестото чувство на жените. „Миналия път ме питаха дали Коледа може да е кафява. Да, може“, коментира той. Според него около 22-23 декември се очаква преминаване на средиземноморски циклони, които ще донесат дъжд, кал и типичната „кафява“ празнична атмосфера в ниското.

Снежинки в прогнозата, дъжд в реалността

„Времето се побърка. Слагат снежинки, махат снежинки. Сега прогнозата е за сняг в планините“, шегува се климатологът. Ясно е обаче, че следващата седмица ще бъде динамична, с валежи и сериозно застудяване, което постепенно ще напомни, че зимата все пак си е тук.

Финалът – циклон по циклон

Както винаги, проф. Рачев обещава в петък да „разнищи ситуацията циклон по циклон“, за да стане ясно какво точно ни чака до края на годината. До тогава остава само едно сигурно нещо – зимата може и да не е снежна навсякъде, но със сигурност ще е пълна с изненади.

