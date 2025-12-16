Пожар на летище София! Има ли паника

Кола пламна на летище София. И това не е за първи път напоследък.

За това предупреждават фейсбук потребители в групата "Катастрофи в София".

На публикувани снимки се вижда "Ситроен" със софийска регистрация, чиято предница е обгърната в огън. На място има полиция и пожарникари, които са изгасили пламъците, но е видно, че щетите по нея са огромни. Инцидентът е от Паркинг 5.

Според коментиращи това е 5-ти или 6-ти подобен инцидент за последната седмица в София.

"За съжаление можеше да бъде спасена. Уви нямам ръчен пожарогасител пък от гранична седяха и гледаха като телета в Железница"; "Поне няма да плаща паркинга"; "В нещастието се радвам, че не е електричка, че горят лошо, като бенгалски огън!", гласят част от коментарите във фейсбук.

Няма данни за пострадали в инцидента.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com