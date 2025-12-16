Арести на топ полицейски шефове разкриват тайна война в МВР

Случаят със задържани полицаи и заподозрени наркоразпространители в мащабна схема в София и Ловеч отново постави въпроса за дълбочината на корупцията в системата на МВР. Според бившия заместник-ректор на Академията на МВР доц. Милен Иванов има само две възможни обяснения защо соченият за лидер Росен Кръстев-Стъкларя години наред е оставал на свобода. Или е имало плътна колаборация с полицейските органи, или органите на реда просто не са разполагали с достатъчно информация, за да го спрат.

Схемата, арестите и голямата акция

Припомня се, че седем души бяха привлечени като обвиняеми за участие в организирана престъпна група, занимавала се с палежи, подкупи и разпространение на наркотици в София и Ловеч. Двама от тях са сочени за ръководители на групата, като единият е действащ служител на МВР. Според разследването престъпната дейност е продължила около година и половина. Акцията е проведена на 12 декември от ГДБОП и дирекция „Вътрешна сигурност“, като при обиските са открити големи количества марихуана, синтетични наркотици и кокаин, както и десетки хиляди евро.

Скептицизъм за изхода на делото

Доц. Милен Иванов подчерта, че всичко изнесено до момента представлява хипотези и че за всички задържани важи презумпцията за невиновност. Според него публичното говорене по подобни случаи често манипулира обществото, докато решаващи са единствено доказателствата. Той допълни, че ако не са задържани всички замесени, съществува риск от въздействие върху свидетели, а реалната картина ще се изясни едва когато се преразпредели пазарът и стане ясно кой ще заеме мястото на арестуваните.

По думите му борбата с корупцията не се води с показни акции, а със системно противодействие, като изрази съмнение, че делото може да се провали именно заради липса на достатъчно доказателства.

Полицаи под ударите на разследването

Директорът на СДВР Любомир Николов съобщи, че сред задържаните е началникът на столичното Пето районно управление Пламен Максимов. Арестувани са още оперативен работник от същото управление и полицайка с няколко години стаж. По думите му е изпратено предложение до вътрешния министър за отстраняване на всички замесени служители, а временно ръководството на Пето районно ще бъде поето от комисар Илия Кузманов.

Корупцията като изкушение

Криминалистът Иван Савов заяви, че в София всеки наркозависим знае кои са разпространителите и че с малко повече интерес лесно може да се стигне и до хората на върха. Той изрази надежда да има още арести, което би означавало, че действително се работи срещу наркоразпространението.

Савов подчерта, че корумпирани полицаи е имало и ще има, тъй като властовият ресурс изкушава. По думите му, когато има данни за полицейски началник, ръководил група за наркотици, това означава, че информацията е събирана и анализирана месеци наред, а импровизации в такъв случай са малко вероятни.

Войни през институциите

Според Савов е възможно лидери на наркогрупировки да водят войни помежду си чрез МВР, подобно на случващото се и в политическото пространство. Той обаче подчерта, че истината трябва да се търси в доказателствата. По думите му в конкретния случай става дума за синхронизирана операция в два града срещу организирана престъпна група и по-скоро „Вътрешна сигурност“ е свършила своята работа.

В същото време Савов допълни, че почти няма полицейски началник в София, за когото да не се говорят връзки с престъпността, често заради интереси, целящи злепоставяне, което допълнително замъглява границата между факти и внушения.

