Парламентът разшири гъвкавото работно време за родители

Без дебат на второ четене Народното събрание прие промени в Кодекса на труда, с които се разширява възможността за гъвкаво работно време за родители. Досега такава опция имаха майки и бащи на деца до 8-годишна възраст, а с приетите изменения правото се разпростира и върху родители и осиновители на деца до 12 години.

Първоначално се предвиждаше мярката да важи само за лятната ваканция, но окончателно депутатите одобриха гъвкавото работно време да може да се прилага през цялата година. Законопроектът беше приет със 166 гласа „за“, 9 „против“ и 9 „въздържал се“.

Промените ще влязат в сила след обнародването им в Държавен вестник.

