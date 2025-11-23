Стачната вълна идва! Синдикатите заплашват властта

Недоволството срещу проекта за държавен бюджет расте и заплахата е ясна: ако властта не обърне внимание на протестите, идва ред на стачките. Това предупреди президентът на КТ „Подкрепа“ Димитър Манолов, според когото действията няма да спрат, ако правителството продължи да неглижира исканията на работещите. Опасността бюджетното напрежение да се превърне в национална стачна вълна вече е налице.

Протестите ескалират: от улицата към стачни действия

Димитър Манолов заяви пред БНР, че този бюджет не е левичарски и не отразява нуждите на хората. Служителите от НОИ и НСИ вече протестираха, а през следващата седмица готовност за демонстрации има в сектор земеделие, горското стопанство и здравеопазването. Протестите се организират от КТ „Подкрепа“. По думите му правителството е склонно да раздава щедрост само в сектори, в които ръстът е определен по закон и има доплащане за стаж и опит, но това не покрива нуждите на останалите.

Манолов беше категоричен, че властта подценява недоволството: протестът подгрява настроенията, след протеста идва стачката. Той призна, че не обича стачките, но ако не остане друг избор, синдикатите ще пристъпят към тях.

Държавната администрация като политическа клиентела

Синдикалният лидер очерта драстичните дисбаланси в публичния сектор. Имаме 302 централни администрации, различни комисии, служби и институти, а всяка от тях има началник с политическа протекция. Допълнително съществуват 260 общински администрации със съвети, които Манолов посочи като средоточие на политическата клиентела.

Той настоя за нов механизъм за формиране на заплатите, тъй като за една длъжност разликата в различни институции стига 4 до 5 пъти. Манолов припомни, че Симеон Дянков е извадил осигурителните вноски извън заплатите на държавните служители с аргумент, че ги мести от един джоб в друг. Той поиска служителите да си плащат осигуровките, за да трупат реален осигурителен доход и да отпаднат ограниченията за втори доход.

Двойни стандарти в бюджета: за едни може, за други не

Манолов изтъкна, че първите заплати, обвързани със средната работна заплата, са били на народните представители. Във Фискалния съвет пък депутатите получават три пъти средната за обществения сектор и три пъти минималната за всяко заседание.

Същевременно се наблюдава щедро увеличение на бюджета за КЗК, КФН и КПК, докато много други системи са неглижирани. Тези ужасни дисбаланси според Манолов трябва да бъдат прекратени.

Пенсиите под натиск и удрящи работещите мерки

Синдикалистът коментира и Златното швейцарско правило, което според него нанася най-голяма щета върху пенсиите, защото ръстът им се определя по инфлацията, а не по реалния ръст на осигурителния доход. Ако пенсиите бяха увеличавани само спрямо осигурителния принос, размерите им щяха да са съвсем различни. Повишаването на осигурителната вноска с два пункта ще се отрази на правата на работниците, включително на обезщетения и пенсии.

Той призова да не се хвърлят общи проценти за всички служители и подчерта, че не може младите лекари да се решават отделно от старите, нито който и да е сектор да се спасява поединично. Няма по-грешни решения от тези, които се взимат в криза, заключи Манолов.

