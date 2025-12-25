Работа по празниците: Кой взима двойна надница и кой 75% отгоре?

След решението на Министерския съвет 31 декември 2025 г. и 2 януари 2026 г. да бъдат обявени за неприсъствени дни, от Главна инспекция по труда напомниха как се заплаща положеният труд в този период. За по-голямата част от работещите – тези с ненормиран работен ден или с подневно отчитане на работното време – работата в почивни и неприсъствени дни се счита за извънреден труд и се заплаща с минимум 75% увеличение върху основното възнаграждение.

За служителите на сумирано изчисляване на работното време ситуацията е различна. Ако те работят по предварително утвърден график през допълнителните почивни дни, не се дължи увеличение, тъй като този труд не се счита за извънреден. Инспекцията по труда подчертава, че това правило важи независимо от това дали денят е обявен за неприсъствен с решение на правителството.

От институцията напомнят още, че в поредицата от коледни и новогодишни дни официални празници по Кодекса на труда са 24 декември – Бъдни вечер, 25 и 26 декември – Рождество Христово, и 1 януари – Нова година. Трудът, положен през тези официални празници, се заплаща с минимум двойно увеличение за всички работещи. Ако при това той е и извънреден, се дължи допълнително още 100% увеличение.

Извънредният труд може да бъде възлаган само със заповед на работодателя, като работниците трябва да бъдат уведомени за това най-малко 24 часа предварително. Работещите по график при сумирано изчисляване на работното време, които работят в официалните празнични дни, имат право единствено на двойна надница, без допълнително увеличение.

За да защитят правата си, от Инспекцията по труда съветват работниците да разполагат с писмени доказателства за положения труд в празничните и неприсъствените дни – заповеди за извънреден труд или поименни графици. Това позволява по-ефективен контрол от страна на институцията, включително при подаден сигнал.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com