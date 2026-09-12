Работа по празниците: Кой взима двойна надница и кой 75% отгоре?
Инспекцията по труда разясни правилата за 31 декември и 2 януари
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Инспекцията по труда разясни правилата за 31 декември и 2 януари
Със 100% увеличение се заплаща и извънредният труд в тези дни
Това каза Христо Проданов от БСП в предаването Патарински
Чрез Кодекса на труда се дава възможност за извънредния труд да стане 300 часа годишно
Те са 57 на брой, въпросът бе повдигнат от БСП
Служителите може да са недоволни, но никой не ги кара да стоят. Това обяви от парламентарната трибуна Петър Москов в отговор на въпрос за възнагражден...
Лекари и медицински сестри масово полагат извънреден труд в нарушение на закона. Това става ясно от извънредната проверка на Главната инспекция по тру...
929 084 работници и служители в България в 3516 предприятия са положили 14 532 551 часа извънреден труд през 2014 г. Това показва справката от подаден...
Бивш сотаджия в музея на Рилския манастир съди обителта за заплати. Напусналият охранител Николай Димитров претендира чрез Темида светата обител да му...
София. 40% от наетите в България полагат извънреден труд, без той да им се заплаща. Това показва проучване на КНСБ. Резултатите от него сочат, че проп...
Да се завишат допустимите часове извънреден труд за сезонните производства, настоява Конфедерацията на индустриалците и работодателите в България (КРИ...
София. Пари за извънредния труд на полицаите и за ваучери за храна са осигурени. Това заяви пред журналисти главният секретар на МВР Светлозар Лазаров...
Плащали на единици за уж положен извънреден труд
София. Вследствие на протестите срещу кабинета "Орешарски", които продължават вече повече от два месеца, има служители на МВР, които имат над 200 часа...
София. Премиерът Пламен Орешарски се е ангажирал да се намерят допълните средства за МВР, за да може да се покрият разходите на ведомството. Това ста...
Полицаите работят по 12 - 16 часа