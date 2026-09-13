Напрежение. Отмениха стотици полети на голяма европейска авиокомпания
Каква е причината?
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Каква е причината?
Планира се моторно шествие от градската магистрала Кифису до пътните такси при Афидни, северна Атина
Продължава стачката на фермерите
Внимавайте с няколко държави и градове
Ако не слушат протестите, ще чуят стачките и ще боли, категорични са профсъюзите
Новият премиер Себастиан Льокорню обеща коренно различни финансови политики
Такива механизми са ползвани през последните години, припомни той
Пивовари, пилоти, полицаи, данъчни и индустриалци спират работа
Те са на фермери и машинисти
Какво изисква подписаното споразумение
На което техни представители да обсъдят с властта спорните планове
Стачка на служителите
Стачка на работещите в сектора ще предизвика затруднения
Фестивалът в Торонто под въпрос
Стачка на актьори осуети кинофестивал
В КНСБ започват подготовка за протести и стачки
Какво става?
Атанасов посочи, че е изненадан от чутото вчера от финансовото министерство
Блокиран е транспортът. Затворени са държавни институции, университети и пристанища
„За мен бе огромна грешка приемането на удължения Закон за бюджета от 2022, заяви президентът на КНСБ