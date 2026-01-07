Нова стачка в Гърция! Какви са исканията

Продавачите на гръцките традиционни пазари на открито (Лайки агора) започват безсрочна национална стачка от днес, съгласно взето съвместно решение на техните федерации през декември миналата година, предава кореспондент на БТА в Атина.

Местни медии съобщават, че днес ще има събиране на протестиращи на централния площад „Синтагма“ в гръцката столица Атина, докато тече среща между търговци и производители с министъра на развитието на Гърция Такис Теодорикакос, на която ще присъстват и представители на ръководството на Общогръцката федерация на сдруженията на търговците на пазари на открито.

Продавачите и производителите на откритите фермерски пазари настояват за мерки срещу високите цени и за реална подкрепа на земеделците чрез намаляване на производствените разходи. Сред основните им искания е и премахване на презумптивния метод на данъчно облагане, който е на базата на прогнозни, а не на реални приходи.

През следващите 24 часа производителите и търговците планират моторно шествие от градската магистрала Кифису до пътните такси при Афидни, северна Атина.

Междувременно търговци и производители на пазарите В Солун планират моторизирано шествие до Малгара, където е една от големите блокади на фермерите, а утре сутринта се очаква да блокират централния пазар на Солун.

