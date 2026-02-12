Напрежение. Отмениха стотици полети на голяма европейска авиокомпания

Стотици полети на "Луфтханза" бяха отменени заради стачка на пилоти и стюардеси в най-голямата германска авиокомпания, която от години се бори да ограничи разходите за основния си бранд. Компанията съобщи, че близо 800 полета са били отменени, което е нарушило плановете за пътуване на около 100 000 пътници.

Това е „изключително трудно и несъразмерно засяга нашите пътници“, се казва в изявление, в което се добавя, че връщане към нормалното разписание се очаква в петък, пише bTV.

Германската летищна асоциация ADV изчисли, че ще бъдат отменени над 460 полета, засягащи почти 70 000 пътници. Повечето полети до Франкфурт и Мюнхен бяха отменени, както и множество други полети до задгранични дестинации.

"Луфтханза" по-рано съобщи, че ще се опита да прехвърли пътниците към полети, изпълнявани от други авиокомпании или партньорски превозвачи, преди да се върне към нормален график в петък. Стачката е организирана от пилотския синдикат VC и синдиката на кабинния състав UFO.

Тя съвпада с откриването на кинофестивала „Берлинале“ в Берлин, а следващия петък се очаква пристигането на множество политици и военни представители за Мюнхенската конференция по сигурността. Пилотите са в конфликт с компанията-майка на "Луфтханза", както и с нейното подразделение за обработка на багаж, по въпроси, свързани с пенсиите.

Синдикатът им обяви още миналата година, след гласуване, че е готов за стачни действия, с цел да окаже натиск върху компанията да одобри по-щедри пенсионни придобивки. Преговорите продължават оттогава, но са били периодични и без резултат.

UFO призова членовете си в дъщерното дружество CityLine на "Луфтханза" да стачкуват заради планираното спиране на полетните операции и „продължаващия отказ на работодателя да преговаря по колективен социален план“. Паралелните действия на пилотите са съвпадение, но добре дошли. „Искаме да ядосаме ръководството“, заяви представителят на синдиката Хари Йегер.

