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Стюардеси на Air France на бунт

Стюардеси на Air France на бунт

Стюардеси на Air France отказват да изпълняват полети до Иран след разпореждане да покриват главите си с шалове при приземяване в Техеран. Полетите м...

03 април | 15:24
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