Напрежение. Отмениха стотици полети на голяма европейска авиокомпания
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Каква е причината?
Свалиха униформите си, носейки само бельо
Стюардеси на Air France отказват да изпълняват полети до Иран след разпореждане да покриват главите си с шалове при приземяване в Техеран. Полетите м...
Малайзийските авиолинии са въвели нови мерки срещу отвличане на самолетите си след изчезването на Боинг 777 на 8 март, съобщава британският в. "Дейли...