Франция отново в протести и стачки. Държавата в блокада

18 септември ще е ден на стачки и протести във Франция.

Профсъюзите призоваха за протестни действия срещу плановете на правителството за орязване на публичните разходи. Промените французите определиха като "музей на ужасите".

Очаква се да бъдат засегнати градският транспорт, жп превозите, работата на летищата.

Няма да работят редица комунални услуги.

Стачката беше обявена преди вота на доверие, заради който падна правителството на Франсоа Байру, предложило намаляване на разходи за близо 44 млрд. евро.

Новият премиер Себастиан Льокорню обеща коренно различни финансови политики.

