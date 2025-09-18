Свят

Франция отново в протести и стачки. Държавата в блокада

Новият премиер Себастиан Льокорню обеща коренно различни финансови политики

Източник: Асошиейтед прес, архив

18 сеп 25 | 7:33
Иван Ангелов

18 септември ще е ден на стачки и протести във Франция.

Профсъюзите призоваха за протестни действия срещу плановете на правителството за орязване на публичните разходи. Промените французите определиха като "музей на ужасите".

Очаква се да бъдат засегнати градският транспорт, жп превозите, работата на летищата.

Няма да работят редица комунални услуги.

Стачката беше обявена преди вота на доверие, заради който падна правителството на Франсоа Байру, предложило намаляване на разходи за близо 44 млрд. евро.

Новият премиер Себастиан Льокорню обеща коренно различни финансови политики.

Автор Иван Ангелов

Антония
преди 4 минути

Навсякъде по света, във Франция - също, борбата е единственият шанс на гражданите да се освободят или поне да разхлабят убийствената примка на олигархията и нейния колумпиран милитаристичен политически режим.

