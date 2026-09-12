Вносът смаза родните зеленчуци, фермери правят пътни блокади
Производители продават краставиците почти без печалба и предупреждават, че реколтата им отива на боклука
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Производители продават краставиците почти без печалба и предупреждават, че реколтата им отива на боклука
50 дни протести
Дежурни телефони за връзка
Причината е въвеждането на европейското правило "90 на 180"
Протестите се местят пред парламента
Фермери затварят пътища, пристанища и летища
Новият премиер Себастиан Льокорню обеща коренно различни финансови политики
Шофьори от градския транспорт искат по-голямо повешие на заплатите им
Ресторантьори блокираха пътища
От бранша вече настояват за постоянна ставка на ДДС в размер на 9%
До момента участие са заявили представители на бранша от над 30 големи необластни и областни градове
Какво става в съседката ни
Напрежение в цялата страна
Хората чакат решения на проблема
Ефективните протести на част от земеделците в цялата страна продължават и през тази седмица
Причината са блокадите по границата
Фермерите се заканиха да затворят пътя за Гърция при Кресна, както и магистрала Тракия при Пловдив
Гръцки фермери обявиха, че ще блокират пътища
Обявяват решението си утре
Актуалната пътна обстановка