Гърция вади тракторите. Пълна блокада

Гръцките земеделци отново вадят тракторите и започват блокади на пътища, пристанища и летища. От 30 ноември ще са първите протести, които ще продължат до 5 декември. Това бе решено на среща на всички фермерски организации в Никея, Лариса, предаде ЕРТ.

Земеделските производители са неотстъпчиви в исканията си, въпреки че изплащането на дължимите субсидии е започнало. Онзи ден приблизително 82 000 фермери са получили сумата от 42 милиона евро.

Те настояват, че има и други проблеми, като например твърде високата себестойност на производството, в резултат на което продуктите напускат нивите им на твърде ниски цени, за да достигнат до рафтовете на магазините на твърде високи цени. Земеделските производители настояват за гарантирани цени за своите продукти.

Целта на тесалийските фермери е да създадат единна блокада на магистралата Атина-Солун , като е предложено мобилизациите и блокадите да се разширят в цяла Гърция, започвайки от края на ноември до първите дни на декември.

Земеделски производители от други региони съобщават за планиране както с трактори по пътищата, така и в пристанищата или други форми на мобилизация.

Предложението за блокади в най-големите пристанища на страната, включително тези в Пирея и Солун, беше обсъдено на срещата. Фермерите отбелязали, че дори един ден блокада в пристанищата е еквивалентен на 20 дни блокади, тъй като по този начин оказвали натиск върху самото правителство, без да причиняват проблеми във функционирането на обществото.

Фермерите предлагат и блокади на митническите пунктове, като пункта Промахон е бил обявен за евентуална блокада от фермери от Серес и Евзони.

На страната на фермерите са и животновъдите, които искат подкрепа от правителството, което обвиняват за забавянето на мерките, които е трябвало да бъдат взети срещу едрата шарка. Според последни данни са били убити 417 000 овце и кози.

