Техника на терен! Депутати и зам.-председателите на ДПС на най-тежките участъци в Крумовград

Техника е тръгнала да работи по места. Обстановката в Крумовградско се нормализира, след като нивата на реките са спаднали. Народните представители и зам.-председатели на ДПС са на място и започват обход на най-компрометираните участъци. Един от тях е пътят Бук-Лъжичник, където е отнесен 600-метров участък, до метър и половина пък са изкопите, направени от водата. Това заяви кметът на Крумовград Себихан Мехмед.

Електрозахранването в квартал „Дружба“ е възстановено. Проблем с тока има в няколко населени места заради отнесени стълбове, а екипи на ЕВН работят на място, допълни кметът.

На място са зам.-председателите на ДПС-Ново начало Ерол Мюмюн и Радослав Ревански, както и народните представители Елван Гюркаш, Айтен Сабри, Байрам Байрам, Сейфи Мехмедали. С тях е и областният председател на Движението Рушен Фейзула.

