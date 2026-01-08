По заръка на Пеевски! Ръководството на ДПС-Ново начало спешно Крумовград

Обстановката в Крумовград постепенно започва да се нормализира, след като нивата на реките започнаха да спадат. Техника е тръгнала да работи по места. Народните представители и зам.-председатели на ДПС са на място и започват обход на най-компрометираните участъци. Един от тях е пътят Бук-Лъжичник, където е отнесен 600-метров участък, до метър и половина пък са изкопите, направени от водата, съобщи кметът на Крумовград Себихан Мехмед.

Електрозахранването в квартал „Дружба“ е възстановено. Проблем с тока има в няколко населени места заради отнесени стълбове, а екипи на ЕВН работят на място, допълни кметът.

В огледа на щетите се включиха зам.-председателите на ДПС-Ново начало Ерол Мюмюн, кмет на Кърджали и Радослав Ревански, кмет на Белица, както и народните представители Елван Гюркаш, Айтен Сабри, Байрам Байрам, Сейфи Мехмедали. С тях е и областният председател на Движението Рушен Фейзула. Те бяха изпратени по спешност в бедстващата община от лидера Делян Пеевски, за да окажат пълно съдействие на хората.

От ДПС заявиха, че ще поставят проблемите на Крумовград пред отговорните държавни институции и ще настояват за бързо възстановяване на инфраструктурата и нормалния живот в района.

Припомняме, че положението в община Крумовград остава тревожно след обилните валежи снощи и обявения червен код за опасно време за четвъртък. Над 65 л/кв.м са падналите количества дъжд в района, продължава да вали и в момента, обяви областният управител Никола Чанев, който в сряда бе на място в родопския град.

