Големи промени за пътуващите в Европа

Да посещаваме различни дестинации ис Европа става все по-лесно и достъпно, най-вече благодарение на евтините самолетни билети, а и заради отпадането на граничния контрол и изискването за паспорти и други пречки при пътуванията. На тяхно място обаче идват други промени и правила, които трябва да имаме предвид от следващите месеци. Обобщението е на Travel Off Path, предава lifestyle.bg.

Европейска система за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS)

Това е една от големите промени при пътуванията на територията на Европа. Тя обаче засяга граждани на трети страни извън ЕС, които пътуват до шенгенското пространство и Кипър за кратък период до 90 дни. Това е автоматизирана система, чрез която въпросните граждани, на които не е необходима шенгенска виза, кандидатстват за разрешително за пътуване преди осъществяването му.

То е валидно за многократни влизания във въпросните страни в период от три години. А целта на въвеждането на тази система е намаляване на рисковете, свързани с нелегалната миграция, по-голяма сигурност в европейските страни и опазване на здравните системи. Очаква се системата да започне да функционира по-късно тази година.

Биометрични данни

Непрекъснато се увеличава броят на летищата на територията на Европа, които се сдобиват с най-ново поколение техника за сканиране на биометрични данни и пръстови отпечатъци, вместо международни паспорти.

Новата система за влизане и излизане (EES), която заменя досегашните печати в паспортите с нещо доста по-модерно - дигитален запис и биометрични данни, започна да се прилага още от есента на 2025 г. и ще обхване 29 държави - всички страни от Шенген плюс асоциираните като Норвегия, Швейцария и Лихтенщайн. Изключение ще са само Ирландия и Кипър.

И тук обаче събирането на биометрични данни се отнася за граждани на трети страни извън ЕС, на които досега им беше необходим международен паспорт. Очаква се системата да заработи ефективно във всички страни до 10 април 2026 г. А освен пръстов отпечатък, ще се сканира и лицето на пътуващите и това ще отива в огромна база данни.

Българското евро

От изданието посочват смяната на националната ни валута с еврото като друга важна промяна, която пътуващите трябва да имат предвид. Разбира се, промяната е и за нас, българите, защото вече няма да ни се налага да обменяме пари преди да посетим повечето страни на континента.

И докато чужденците няма да трябва да се сдобиват с левове и за тях това със сигурност е удобство, от изданието подчертават и един евентуален риск. Припомнят, че след присъединяването на Хърватия към еврозоната от една от най-достъпните, се превърна в една от най-скъпите туристически дестинации в Европа. И само ни остава да се надяваме да не се случи същото и с нас. Въпреки това предупреждението е, че в следващите месеци ще има увеличение, дори и леко, на цените на повечето стоки и услуги.

Кипър на крачка от Шенген

След като на 1 януари 2025 г. страната ни стана част от шенгенското пространство, съвсем скоро това се очаква да се случи и с островната държава, която е привлекателна туристическа дестинация. Все още няма официалното одобрение на Европейската комисия, но прогнозите са до края на тази година Кипър да влезе в Шенген и всички проверки по границите да отпаднат, което да улесни пътуващите.

Тази промяна колкото е за добро за някои, толкова може да увеличи значително броя на туристите, което да не е позитив за местните. А и с присъединяването си към Шенген и за Кипър вече ще важат правилата на Европейска система за информация за пътуванията и разрешаването им, а не на местната визова политика, както досега.

