Алекс Сърчаджиева потъна в скръб на годишнината от загубата на своя любим Иван Ласкин.

Обичаният актьор си отиде преди 7 години на Йордановден вследствие на здравословни проблеми. Той беше на 48 години.

"Тръгна си и вече седем години те няма. Обичам те много. Липсваш ми болезнено смразяващо", написа в стори в Инстаграм актрисата, която пази паметта му със силна преданост.

"7 години без Иван Ласкин - момчето с непокорната си, но добра душа. Харесвах го. Щура глава. Вироглава. Казваше всичко както си е. Не търпеше простащини и чалготии. Прекрасно момче, чудесен актьор, любим на всички. Човек с изявена гражданска позиция. Каквото и да кажеше - беше истинско, неподправено и баш. Избра Йордановден и Арменската Коледа, за да отлети", написа тв продуцентът Владина Цекова в памет на актьора.

