Алекс Сърчаджиева с нова любов! Заби млад лъв
Актрисата наскоро потвърди, че в живота ѝ има нов човек, но не разкри самоличността му
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Актрисата наскоро потвърди, че в живота ѝ има нов човек, но не разкри самоличността му
Любовта ни беше като от роман, нямам мъж до себе си, казва брилянтната актриса
Актрисата пази спомена за своя любим
Живеем необикновен живот и трябва да сме благодарни за всичко, което имаме и за всичко, което нямаме, написа тя
Преди 5 години актрисата загуби мъжа си
Певицата се изповяда
Нейните профили в социалните мрежи преливат от трогателни текстове
За наследницата на актьора предстоят държавни изпити през тази година
Алекс Сърчаджиева изповядва мъки и радости в спектакъла „На живо“
София ще направи запомняща се роля в "Игра на доверие" на Мартин Макариев
Ако беше жив, днес актьорът щеше да навърши 51
На първата им среща се държал арогантно, две години по-късно се извинил
Дъщеря ни София продължава да плаче за него, казва актрисата
Алекс Сърчаджиева говори със съпруга си Иван Ласкин 2 г. след смъртта му
Живеем във време, по-лошо от комунизма, казваше актьорът, който си отиде преди две години
Люба беше специален гост за ЧРД на София
София е звездата в "Пакет Вечност" заедно с майка си
Тази година актрисата ще разкаже на сцената истинската си история
100 души се събраха в ловната база на Карабунар
Когато се видяхме с него на 20 декември, ми каза: Ей Сашке, ще се справя, ще изляза оттук, ще си отгледам детето и... той отиде на пътуване, а аз оста...