Сърчаджиев не остави и стотинка на Александра
Големият актьор прехвърля всички имоти на другата си дъщеря и осиновения си син
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Големият актьор прехвърля всички имоти на другата си дъщеря и осиновения си син
Актрисата наскоро потвърди, че в живота ѝ има нов човек, но не разкри самоличността му
Едно е пред обществото, друго е истината
Любовта ни беше като от роман, нямам мъж до себе си, казва брилянтната актриса
Зрителите ще разберат как емблематичната водеща е станала репортер
Актрисата участва в „С жените за риба“, в който си партнира с Роберт Янакиев, Александър Сано и София Маринкова
Неочаквана романтика в ефир
Актрисата вече гледа на живота различно
Неочаквано признание от актрисата
С усмивка и ирония актрисата пусна шеговита реплика за политиката
Актрисата пази спомена за своя любим
Актрисата няма възможност да излезе на сцената
Каква е причината
Благодарение на нейната изключителна формула корабите ще могат да запазят скоростта си на движение
Тя и Филип Буков се развихрят в „Отворена брачна двойка“ в „Сълза и смях“ от 23 часа
Той се провали и на следващите два въпроса
Филмът излиза на голям екран на 13 февруари
Резултатът бе изравнен от ДесиСлава
На бившата водеща на "Биг Брадър" това не ѝ се е случвало от 6 години
Актрисата е опасно близка с легенда на попфолка