Лошо. Какво сполетя Алекс Сърчаджиева

Александра Сърчаджиева се извини на феновете си, след като спектакълът "Отворена брачна двойка" в театър „Сълза и смях" беше отменен. Причината е здравословен проблем.

„Правя това видео, защото искам да се извиня. Искам да се извиня на всички зрители, които през последните няколко дни искаха да ме гледат в театър, но това не се случи", каза Сърчаджиева.

Тя разкри, че е с остра вирусна инфекция и няма възможност да излезе на сцената.

„Аз съм с остра вирусна инфекция и не се чувствам никак добре. Затова тази вечер също няма да мога да изляза на сцената на театър „Сълза и смях", за да изиграем заедно с моя колега Филип Буков представлението „Отворена брачна двойка"", обясни актрисата.

Сърчаджиева уточни, че закупените билети няма да изгорят и могат да бъдат използвани за следващата дата.

„Билетите, които сте закупили за тази вечер, може да ги презаверите за следващата ни дата, която е 7 януари", каза тя.

В края на обръщението си актрисата отправи и пожелание към публиката.

„Вирусът, който караме, е ужасяващ, затова се пазете. Да имате светли празници. Прегръщам ви и до скоро", допълни Александра Сърчаджиева.

